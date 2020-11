Brys legt uit waarom hij 'nee' zei tegen Genk: "Binnen paar jaar kampioen met OHL spelen"

Een topclub weigeren en kiezen voor OH Leuven, dat doe je niet zomaar. Zeker Marc Brys niet, die alles overdenkt en afweegt. Als hij dan zegt dat hij bleef omdat hij binnen een paar jaar kampioen met OHL wil spelen, moet dat ook niet lichtzinnig opgenomen worden.

Brys is ambitieus, maar hij is dus overtuigd dat hij die ambities bij OHL kan waarmaken. En waarom niet? Want met King Power achter de club zijn er redelijk wat mogelijkheden aan Den Dreef. Dat verzekerden ze hem ook. "Ik heb met de CEO van Leicester en de vice-voorzitter van King Power gesproken", aldus Brys. "Daaruit bleek dat ze een plan hebben waaran ik nog te weinig op de hoogte was."

Concreet: Brys heeft garanties gekregen dat hij de nodige slagkracht zal krijgen om zijn team jaarlijks sterker en beter te maken. "Er zijn meer mogelijkheden dan ik dacht. De slagkracht is enorm en ik krijg de kans om daar deel van uit te maken. Ik verkies dan ook om over een paar jaar kampioen te spelen met OHL."

Even kaderen: King Power stuwt momenteel Leicester met Rode Duivels Tielemans, Castagne en Praet naar de hoogste rankings van de Premier League. Met in 2019 voor 2,67 miljard dollar aan inkomsten hebben de twee clubs met King Power een fantastische eigenaar.