Ole Gunnar Solskjaer onder vuur, Manchester United neemt al contact op met mogelijke opvolger

Na de tegenvallende resultaten in zowel de Premier als Champions League zou Manchester United namelijk met Mauricio Pochettino reeds een opvolger op het oog hebben voor Ole Gunnar Solskjaer.

Vier nederlagen op negen wedstrijden is geen positieve balans voor de fiere club uit het rode gedeelte van Manchester. Ze zouden gepolst hebben bij de entourage van Pochettino als vervanger van Solskjaer, aldus Manchester Evening News.

De Noor geniet gelukkig voor hem nog wel wat steun binnen de club, maar na de nederlaag in en tegen Istanbul Basaksehir in de CL dreigt nu ook de 17e plaats in de PL. Indien er dit weekend niet gewonnen wordt tegen een sterk spelend Everton, kan het warm beginnen worden onder zijn voeten.

Eveneens volgens Manchester Evening News zou Pochettino in december vorig jaar reeds zijn interesse in United laten blijken hebben om de rol als trainer op Old Trafford in te vullen. Geen wonder dus dat de club in de voormalige Argentijnse succescoach van de Spurs een potentiële opvolger van Solskjaer ziet.

Solskjaer maakt zich geen zorgen

De Noor lijkt zich alvast naar de buitenwereld toe nog niet te veel zorgen te maken. "Het is nog vroeg in het seizoen en commentaar is er altijd. Ik ben aangesteld om mijn job te doen en ik doe dat naar bestvermogen samen met mijn staff."

Pochettino is het thuiszitten wel beu en zou graag het gras terug ruiken en deel uitmaken van het spelletje in een rol als trainer waarin hij in Noord-Londen zo goed was. In het geval van een overgang dient United niks meer te betalen aan Spurs. Een extra argument in het voordeel van de Argentijn.