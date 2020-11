De Belgische UEFA-coëfficiënt is in gevaar: onze teams moeten zich zo snel mogelijk herpakken

Club Brugge ging woensdagavond roemloos onderuit tegen Borussia Dortmund in de Champions League. Slecht nieuws voor de Belgische coëfficiënt dus. In dat opzicht worden de duels van Gent, Standard en Antwerp van vanavond in de Europa League cruciaal.

België zou namelijk wel eens snel een plaats kunnen verliezen in het UEFA-klassement als onze resultaten in Europa niet gauw verbeteren. Het Laatste Nieuws ging even aan het rekenen: Nederland telt slechts 0,1 punt minder dan België en kan ons dus wel eens snel voorbijsteken.

De Nederlandse vertegenwoordigers in de Europa League zijn PSV (verplaatsing naar PAOK), Feyenoord (thuis tegen CSKA Moskou) en AZ Alkmaar (uit tegen Real Sociedad). Wanneer we vanavond minder punten pakken dan deze Nederlandse clubs zakken we naar de negende stek in het klassement.

Doemscenario

Maar het ergste moet misschien wel komen. Seizoen 2016-2017 valt op het einde van het seizoen weg in de vijfjaarlijkse telling en dat was een boerenseizoen voor onze Belgische clubs met onder meer een kwartfinale EL van Genk en Anderlecht.

Zonder de punten van dat seizoen dreigen we terug te vallen naar een dertiende plek. Dat betekent dat we niet meer verzekerd zijn van een rechtstreeks ticket in geen enkele Europese competitie.