De maat is vol voor de UEFA: 'Ceferin smeekt FIFA om handsbalregels af te schaffen en terug te gaan naar het oude systeem'

Elke maandag in Extra Time is er wel weer discussie over één over andere handsbalfase die al dan niet een penalty veroorzaakte in één of andere wedstrijd in de Jupiler Pro League. Niet alleen bij ons worden de regels fel gecontesteerd, ook in het buitenland zorgden ze al voor de nodige beroering.

Zo kreeg Chelsea woensdagavond in de Champions League een controversiële strafschop tegen Rennes toen Dalbert de bal beroerde met de hand. De verdediger kreeg zelfs een rood karton onder de neus geschoven. "Het is maar één van de vele onfaire beslissingen met betrekking tot handsballen in de Champions League", dat beweert UEFA-voorzitter Aleksander Ceferin in een brief naar FIFA-voorzitter Gianni Infantio. Ceferin roept in die brief op om de handbalregels te herzien en terug te gaan naar het oude systeem waar de scheidsrechter interpreteerde of het al dan niet opzettelijk was, in plaats van een aantal objectieve criteria. Het verzoek zou besproken moeten worden op de volgende meeting van het IFAB, het orgaan dat beslist over de spelregels.