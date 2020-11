Uitgerekend in Limburgse derby ligt eindverantwoordelijkheid bij Olivieri: "Item Thorup is helemaal afgesloten"

Zaterdag trekt Racing Genk na een turbulente week naar Stayen, voor de pittige Limburgse derby tegen STVV. Domenico Olivieri zal voor de tweede keer dit seizoen depanneren als T1 bij de Genkenaars, tegen wil en dank. Tegen KV Mechelen hield hij alvast de drie punten thuis, want kan hij tegen STVV?

Bij Racing Genk hadden ze geen trek in vragen over het vertrek van Jess Thorup, of de nakende komst van John Van den Brom. "De match tegen STVV is al belangrijk genoeg", klonk het.

Ook Domenico Olivieri, voor de tweede keer dit seizoen T1 ad-interim moet depanneren, hield het kort wanneer het over Jess Thorup ging. "Thorup is een schitterende kerel, maar ik wil dat hoofdstuk gewoon afsluiten. Ook bij de jongens heerst dat gevoel. Maandag hebben we lang met elkaar gesproken, want Thorups vertrek kwam voor iedereen als een volslagen verrassing. Dinsdag hebben we dan meer dan twee uur ongelooflijk goed getraind. Intensiteit, drive, sfeer... Alles zat daarin. Ook de volgende dagen hebben we dat volgehouden. Ik durf zeggen dat het item Thorup helemaal is afgesloten binnen Racing Genk."

Over naar de match dan maar. Racing Genk trekt na de 9 op 9 met het nodige vertrouwen naar Stayen. "Het klopt dat we de laatste weken, vooral wat resultaten betreft, toch een en ander hebben neergezet", aldus Olivieri. "Dat is iets waarop we kunnen voortbouwen. Ik ben er nog niet uit of we effectief in dezelfde formatie zullen starten.

Na het ontslag van Hannes Wolf knoopte Olivieri aan met een zege tegen KV Mechelen. "Ook nu is de situatie weer wat ze is", vertelt de Italo-Belg. "We moeten dit doen voor de club. Ik zal het samen met Michel Ribeiro op dezelfde manier doen als tegen KV Mechelen, al geeft het misschien een andere dimensie dat het uitgerekend nu tegen STVV is." Ook nu lijkt Olivieri's T1-schap beperkt tot één wedstrijd. En daar is hij niet rouwig om. "Als de club mij nodig heeft, sta ik daar. Maar het is duidelijk dat ik niet van de spotlights hou. Laat mij maar werken, zodat iemand anders belangrijk kan zijn. Waar ik het minste van hou als T1? (lacht) misschien wel dit soort gesprekjes", knipoogt het clubicoon van Racing Genk.