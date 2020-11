📷 Man United-iconen snoeihard na hallucinant tegendoelpunt: "Het leek wel voetbal van de U10" en "Ik heb nog nooit een team zo'n doelpunt zien slikken"

De stoel van Ole Gunnar Solskjaer bij Manchester United is al een tijdje aan het wankelen. Het verlies van woensdagavond tegen het Turkse Basaksehir (2-1) in de Champions League zou wel eens het finale duwtje kunnen zijn waardoor de Noor het evenwicht verliest.

Manchester United staat pas op een vijftiende plaats in de Premier League en nu leed het ook in de Champions League gezichtsverlies. Vooral de manier waarop het eerste tegendoelpunt tot stand kwam is ongezien.

Na een korte hoekschop verspeelden de Mancunians de bal en Demba Ba kon moederziel alleen op doel kon afgaan omdat geen enkele Man United-verdediger bij de hoekschop achterin was blijven hangen.

𝐒𝐨𝐦𝐞𝐛𝐨𝐝𝐲 𝐄𝐱𝐩𝐥𝐚𝐢𝐧 𝐓𝐡𝐢𝐬



First goal Manchester United conceded tonight!



Struggling to understand how professional footballers and staff on the sideline in a practically empty ground can't solve this before it develops.



BEYOND SHOCKING! pic.twitter.com/BeXiPuAqGM — Keepitonthedeck (@Keepitonthedeck) November 4, 2020

De Red Devils werden achteraf dan ook overspoeld met kritiek. Bij BT Sport lieten ook enkele Man United-iconen zich niet onbetuigd. Scholes opende de levieten.

Gênant

"Dit is volledig te danken aan de organisatie. Het leek wel voetbal van de U10. Gênant. Ik heb geen idee wat de verdediging deed. Het doelpunt is komisch, lachwekkend. Dat kan alleen de schuld van een individuele speler zijn - dit ligt niet aan de staf of de coaches.”

Rio Ferndinand trad zijn voormalige teamgenoot bij: "Waar is de verdediging? Er is geen organisatie. Waar is de persoon die dat organiseert? Ik hoop dat Solskjaer hen vertelt dat ze hem in verlegenheid brengen. Ik hoop dat hij erg boos was in de kleedkamer, want die spelers hebben een bom nodig.”