"Zlatan met een comeback bij Zweden? Die zaak is gesloten"

Op zijn 39e zit Ibrahimovic nog steeds in de fleur van zijn leven. Hij is topschutter in de Serie A en mede verantwoordelijk voor de heropstanding van AC Milan. Hij hintte zelfs even op een comeback bij de nationale ploeg, maar dat lijkt dan toch niet te gebeuren.

Met een foto in het shirt van Zweden en de caption "long time no see" was Ibrahimovic wat mysterieus op zijn sociale media de afgelopen week. Veel mensen dachten dat het om een terugkeer ging van Ibracadabra, aangezien hij al 4 jaar gestopt is als international. Maar Ibrahimovic werd niet opgeroepen door Zweeds bondscoach Andersson. "Sommige mensen zeiden me dat er een boodschap achter die foto zat, maar ik begrijp het niet. Ibrahimovic bij de nationale ploeg is afgesloten en ik wil er geen energie meer in steken", klinkt het. "Het is ondertussen al 4,5 jaar geleden dat hij zijn carrière bij de nationale ploeg afgesloten heeft. Ik heb enorm veel respect voor hem, net zoals voor andere spelers die hetzelfde besloten hebben", besluit Andersson.