Stadioneigenaar Roland Duchâtelet voorstander om terug publiek toe te laten in de stadions

Virologen en andere experten zullen het niet graag horen, maar aan de vooravond van de Limburgse derby tegen Genk pleit de ondertussen 74-jarige Roland Duchâtelet ervoor om terug supporters toe te laten op zijn Stayen en in de andere Belgische stadions.

“Wat mij betreft hadden we die wedstrijd gerust voor publiek kunnen spelen. Tenslotte kan je in een voetbalstadion afstand houden én iedereen draagt de hele tijd een mondmasker. Dan verspreidt het virus zich minimaal”, zegt Roland Duchâtelet in een interview met Het Laatste Nieuws.

“Er moeten zo snel mogelijk weer mensen in de stadions worden toegelaten, maar slechts tot een leeftijd van 60 jaar. Alleen door supporters die de voorschriften niet volgen – niet enkel bij het voetbal trouwens – is er nog een laag risico op verspreiding."

Zweeds model

Duchâtelet is de politici en experts wel dankbaar dat we op z'n minst het voetbal nog kunnen volgen op TV, maar: "We moeten nu nog twee tot drie weken op onze tanden bijten omdat we het te ver lieten komen, maar daarna moeten we zo snel mogelijk weer het normale leven oppikken en overstappen naar het Zweedse model. Dat houdt dus in dat ouderen hun contacten met jongeren beperken."

In een voetbalstadion lijkt ons dat perfect haalbaar, dus hopelijk krijgt zijn pleidooi snel een positief gevolg voor de vele fans. Of hoe denkt u hierover?