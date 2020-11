Sputtert de motor van Dries Mertens? "Ik maak me geen zorgen"

Het Napolitaanse telraam van Dries Mertens staat al een tijdje stil, maar zijn coach blijft er rustig onder.

127 doelpunten: het doelpuntenrecord van Dries Mertens staat er ondertussen al sinds 27 september toen hij wist te scoren in de ruime overwinning tegen Genoa. De Rode Duivel wist toen zijn 2e doelpunt te scoren in evenveel competitiewedstrijden. Maar sindsdien vindt hij de weg naar doel niet meer.

Geen zorgen bij Gattuso

Dat verontrust Gennaro Gattuso allerminst. "Momenteel scoort hij inderdaad minder, dat is waar. Hij creëert kansen nu, toch ook positief", aldus de trainer van Napoli. "Het is enkel op dit moment dat hij niet de afwerker is zoals we hem altijd gekend hebben, maar ik maak me geen zorgen. We werken eraan."

Misschien krijgt Dries Mertens de kans wel om donderdag in en tegen Rijeka zijn neus voor doelpunten terug te vinden. Tenzij Gennaro Gattuso, zoals hij gewoonlijk doet in de Europa League, gaat roteren en z'n Belgische aanvaller laat rusten.