Oostende wil punten rapen tegen Club Brugge: "Willen hen ambeteren"

Oostende-trainer Alexander Blessin blikt online al eens vooruit op het duel tussen KV Oostende en Club Brugge van zondag.

"Het is een derby dus dan moeten we enkele procentjes hoger schakelen", klinkt het bij de Duitse oefenmeester.

"Bij zo'n derby spelen emoties nog meer mee dan anders, zelfs al spelen we zonder supporters. We moeten in ons achterhoofd houden dat ze voor de televisie voor ons aan het supporteren zijn", vertelt Blessin.

Een statistiek zal de Oostende-coach wel in het achterhoofd houden, namelijk dat Club Brugge na een Europese wedstrijd in de Champions League vaak geen hoog niveau haalt. Bij het gedeelde filmpje op Twitter deelde de social media-verantwoordelijke nog dat ze Club Brugge "willen ambeteren".