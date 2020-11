Van Crombrugge wordt de derde bestbetaalde speler bij Anderlecht

Binnen de club wordt hij wel eens de belangrijkste speler van de ploeg genoemd. Hendrik Van Crombrugge heeft dan ook loon naar status gekregen.

Toen Anderlecht deze zomer zijn rekeningen maakte, kwamen ze tot de conclusie dat er weinig ademruimte was. Daarom kreeg Van Crombrugge toen ook nog niet de - beloofde - contractverbetering. Het was Michael Verschueren die hem die had toegezegd, maar de nieuwe bazen moesten eerst de boekhouding in orde krijgen.

Door de verkoop van Jérémy Doku is er nu wat meer ademruimte en kon er toch iets extra uit de schuif gehaald worden. Van Crombrugge gaat nu zo'n 1,5 miljoen euro per jaar verdienen tot 2025. Daarmee wordt hij de derde bestbetaalde speler na Sambi Lokonga (1,7 miljoen) en Adrien Trebel (2,7 miljoen).

Leider

Van Crombrugge is belangrijk op het veld en is uitgegroeid tot één van de twee beste keepers in België. Enkel Simon Mignolet doet hem nog concurrentie aan. Maar wat ze bij Anderlecht ten zeerste appreciëren is dat hij in de kleedkamer ook een belangrijke rol vervult. Vincent Kompany zegt wel steeds dat elke speler ouder dan 24 een leider moet zijn, maar Van Crombrugge is dat van nature uit.

In de zomer dachten ze er nog aan om hem te verkopen als er een bod van tien miljoen euro kwam. Wellenreuther kwam dan ook in het geval dat zou gebeuren. Intussen zijn ze van dat plan afgestapt. En als er interesse komt: door zijn verbeterd en langdurig contract kunnen ze nog meer vragen...