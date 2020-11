KAA Gent ontvangt Anderlecht en moet het mogelijk nog eens zonder T1 en defensieve sterkhouder doen

Zondag staat er heel wat lekkers op de menukaart van de Jupiler Pro League. 's Middags trappen Antwerp en Standard 'Super Sunday' op gang en een paar uur later volgt Gent - Anderlecht. Afwachten wat de coronatesten te zeggen hebben...

KAA Gent maakte vrijdagavond de selectie bekend voor de topmatch in het Lotto Park. Wim De Decker selecteerde maar lieft 23 jongens, omdat sommigen afhankelijk zijn van hun coronatest.

Donderdag moest Gent het zonder Roef en Ngadeu doen in de Europa League. Voor hen kwam de match te vroeg na een positieve coronatest. Als ze zaterdag een positief resultaat afleveren (vrijdag zijn ze getest) kan het tweetal op het wedstrijdblad staan tijdens de thuismatch tegen RSC Anderlecht.

De coronatests zullen ook uitsluitsel bieden over Wim De Decker. Ook hij was besmet en kon niet mee naar Belgrado reizen. Balette nam zijn taken over.