Rode Duivel moet mogelijk al afhaken voor interlands: clubcoach hoopt hem na de break te recupereren

Vrijdagmiddag maakte bondscoach Roberto Martinez zijn selectie bekend voor de komende interlandbreak. Een paar uur later nam Brighton & Hove Albion het op tegen Burnley. Rode Duivel Leandro Trossard haakte geblesseerd af.

Ondanks overwicht in het spel kwam Brighton niet tot scoren tegen Burnley, dat door het 0-0 gelijkspel de rode lantaarn aan Sheffield United laat. Graham Potter, de coach van Brighton, had het na de match over Leandro Trossard.

De voormalige aanvoerder van KRC Genk werd opgeroepen voor de nationale ploeg, maar kwam met zijn club niet in actie. "Het is een probleem aan de adductoren", liet Potter optekenen in The Argus.

"De blessure dateert nog maar van gisteren (donderdag, nvdr.) dus we moeten het wat tijd geven om de ernst in te schatten. De eerste diagnose was redelijk positief. We zijn hoopvol dat hij na de internationale break opnieuw inzetbaar is."

Of hij ook tijdens de internationale break inzetbaar is valt dus af te wachten.