Racing Genk komt met meer nieuws over nieuwe trainer en assistent

Op de dag van de Limburgse derby is Racing Genk met meer nieuws naar buiten gekomen over John van den Brom. In het burenduel tegen STVV zal hij nog niet in de dug-out staan.

"KRC Genk heeft de Nederlander John van den Brom (54) aangesteld als nieuwe coach.

Hij heeft een contract getekend tot midden 2023. De laatste administratieve details werden na middernacht afgerond", berichtte de landskampioen van 2019 op haar webstek. Zondag eerste training "John van den Brom brengt ook zijn assistent Dennis Haar mee naar Genk. Onze nieuwe coach zal op zondag 8 november al een eerste keer op het oefenveld staan", klonk het verder nog. Volgende dinsdag wordt hij officieel voorgesteld. Tijdens de derby zal het duo Domenico Olivieri en Michel Ribeiro in de Genkse dug-out staan. Welkom John van den Brom!

