🎥 Rondje Europa: Arsenal thuis onderuit tegen seizoensrevelatie, Courtois slikt maar liefst drie strafschopdoelpunten

Zondagavond nam Arsenal het thuis op tegen seizoensrevelatie Aston Villa, regende het strafschoppen in Valencia en werden de Italiaanse voetballiefhebbers getrakteerd op een spektakelwedstrijd tussen AC Milan en Chievo Verona.

Premier League

Zondagavond nam Arsenal het op tegen Aston Villa, dat in bloedvorm verkeert. Villa probeerde de vorm van afgelopen weken door te zetten. En met succes, want het kwam meteen op voorsprong na een eigen doelpunt van Arsenal-verdediger Bukayo Saka.

In de tweede helft werd de wedstrijd beslist door drie dolle minuten. Nieuwkomer Ollie Watkins wist in deze korte tijdspanne tweemaal te scoren. Aston villa keerde met een ruime 0-3 zege weer huiswaarts.

En Arsenal de (gedeeld) zwaarste thuisnederlaag aangesmeerd. Up the Villa! 👀 https://t.co/Zqxecu4A5Y — Jelle Tack (@jelletack) November 8, 2020

AC Milan, nog altijd ongeslagen in de Serie A, ontving Chievo Verona met Rode Duivel Alexis Salemaekers in de basis. De Rossoneri zagen de bezoekers furieus starten en keken al snel tegen een dubbele achterstand aan. Net voor rust zag Franck Kessie zijn poging van richting veranderen. De aansluitingstreffer was een feit.

Alexis Salemaekers bleef na de rust in de kleedkamer en zag eerst Ibrahimovic een strafschop missen, en in de absolute slotfase een doelpunt door de VAR afgekeurd worden.

❌ | Opnieuw een gemiste strafschop van Zlatan. Hij blijkt toch gewoon van vlees en bloed te zijn. 😱#MilanVerona pic.twitter.com/rnZ0K4cOx7 — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) November 8, 2020

Het Italiaanse drama was compleet toen Ibrahimovic in de allerlaatste seconden toch nog de gelijkmaker kon maken, 2-2. AC Milan redt een punt tegen Chievo Verona.

La Liga

Real Madrid beleefde een frustrerende avond op bezoek bij Valencia. Nochtans begon het goed, met een schot van net buiten de zestien bracht Karim Benzema zijn ploeg op voorsprong. Daarna volgde een rommelige fase.

De bal verdween in het voordeel van Valencia op de stip na handsspel van Vazquez. Courtois redde de poging van Soler, en zag de rebound op het doelhout verdwijnen. Uiteindelijk vloog de bal via Musah toch in het doel. De VAR kwam nog tussenbeide waardoor de penalty opnieuw genomen moest worden. Courtois zat er nog aan, maar deze keer hingen de bordjes wel op gelijke hoogte. Net voor rust kwam Madrid op achterstand na een eigen doelpunt van Varane.

Ook in de tweede helft kreeg Valencia 2 strafschoppen. Carlos Soler maakte zondagavond dus een hattrick aan strafschopdoelpunten. Real Madrid verloor stevig met 4-1 op het veld van Valencia.