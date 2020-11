Gaat Beerschot geweer van schouder veranderen na spektakelstuk? "Het heeft ons al veel goals, spektakel en punten opgeleverd, dus ..." en "Play-off 1 is geen doel"

Beerschot blijft maar voor spektakel zorgen, maar het vergat uiteindelijk wel te winnen in Kortrijk en zo de leidersplaats te pakken. Al willen ze ook het positieve blijven noemen.

"We hadden eerste kunnen staan na twaalf matchen. Wie had dat kunnen of durven zeggen vooraf? Het is jammer genoeg niet het geval, maar we staan nog altijd in de top-4", aldus Hernan Losada na de 5-5 bij Kortrijk.

Positieve dingen

"We mogen ook de vele positieve dingen niet vergeten. We spelen niet voor een punt, maar om te winnen. Het defensieve is een werkpunt, maar we blijven ook offensief werken. Zonder kansen ga je zeker geen matchen winnen."

"De top-4 of play-off 1? Neen, dat is geen doel voor ons. We nemen het wedstrijd per wedstrijd en zetten geen doelen op langere termijn", aldus nog Losada. "Ik ga geen spelers die in vorm zijn op de bank houden om de nul te proberen houden."

Leidersplaats was leuk extraatje geweest

Frederic Frans van zijn kant scoorde de 4-5 en zat met een dubbel gevoel: "Natuurlijk is dit een beetje balen. Plezant kan je het niet noemen om vijf goals te slikken, een 0-0 zou leuker zijn als verdediger dan een 5-5."

"Maar onze manier van spelen heeft ons al veel goals, spektakel en ook punten opgeleverd. Dan ben ik ook trots om daar deel vanuit te kunnen maken. We spelen nu eenmaal heel aanvallend. De leidersplaats was een leuk extraatje geweest."