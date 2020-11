🎥 Wat krijgen we nu? Kevin De Bruyne mist een strafschop in puntendeling tussen Man City en Liverpool

Zelfs Kevin De Bruyne mist al eens een strafschop. KDB liet bij 1-1 een elfmeter liggen in de topper tegen Liverpool.

De stand tussen Liverpool en Manchester City was in evenwicht toen Kevin De Bruyne een strafschop mocht nemen. De Rode Duivel dwong die overigens zelf af. Zijn voorzet kwam tegen de hand van een Liverpool-verdediger.

Onze landgenoot ging zelfs achter de bal staan en schoot naast. De Bruyne is niet de speler die veel strafschoppen opeist. Dit seizoen scoorde hij er één in de Premier League. Het jaar ervoor wel 4 in alle competities. In 2016 miste hij er eens eentje tegen Everton en Maarten Stekelenburg.

Het kan dus écht de beste overkomen! 🙃 pic.twitter.com/wQKibMGdx0 — Play Sports (@playsports) November 8, 2020

De Bruyne gaf wel de assist bij de 1-1 van Gabriel Jesus. De score werd geopend door Mo Salah, die wél succesvol was vanop 11 meter.

Na de penaltymisser werd er niet meer gescoord. Liverpool telt nu 17 punten en nadert tot op een punt van leider Leicester City terwijl Man City nu de elfde plaats bekleedt met 12 punten op 21.