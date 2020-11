Losada wisselde al na half uur, invaller scoort twee keer - coach en speler leggen het achteraf uit

Na acht minuten stond Beerschot al 2-0 in het krijt bij KV Kortrijk, na twaalf minuten moest Pierre Bourdin zich al gaan opwarmen. Het hoorde er allemaal bij in een knotsgekke wedstrijd.

Yan Vorogovskiy beleefde niet het beste halfuur uit zijn carrière op bezoek bij KV Kortrijk. Hij was niet helemaal bij de les bij een tegendoelpunt en pakte ook snel geel. Losada greep meteen in en bracht Bourdin tussen de lijnen.

"Ik ben geen speciale coach, ik doe gewoon wat nodig is voor mijn team", aldus de oefenmeester daarover. "Neen, Yan had nergens last van of zo. Hij had gewoon een slechte dag. Dat kan gebeuren, ik neem dat niet mee naar de toekomst."

Gemengde gevoelens na deze wedstrijd

Invaller Bourdin was daarna nog in veel betrokken: hij scoorde twee keer, maar maakte ook een strafschopfout. "Ik scoor voor de eerste keer in mijn leven twee keer, maar ik hou gemengde gevoelens over aan deze match."

"Maar het levert uiteindelijk wel een punt op en dat is beter dan geen. Ik moest invallen bij 2-0, maar ik wist dat ik er klaar voor moest zijn. Daar train ik een hele week voor. De 2-1 gaf ons vertrouwen, de emoties gingen alle kanten op."