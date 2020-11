Covid-19, geblesseerden en 7 matchen in 22 dagen: de interlandbreak komt zeker niet ongelegen voor Standard

Na een bijzonder drukke periode moest Standard zondagmiddag nog een laatste keer aan de bak voor de interlandbreak. De Rouches hadden het allesbehalve onder de markt tegen Royal Antwerp FC, maar stapten wel op de bus richting Luik met een punt. Eindelijk rust!

En dat mag u letterlijk nemen. Op 17 oktober pikte Standard de draad weer op na de interlandbreak met een match tegen Club Brugge. Het was de eerste van zeven matchen op een dikke drie weken tijd.

"Die interlandperiode is essentieel. De opeenvolging van Matchen maakte het niet makkelijk. We verbruiken veel energie en het veroorzaakt vermoeidheid. We speelden 7 matchen in 22 dagen, waarvan 4 van de laatste 5 partijen op verplaatsing", legde Philippe Montanier uit.

Covid en blessures

In tegenstelling tot enkele andere teams zag Standard geen wedstrijden uitgesteld worden vanwege te veel coronabesmettingen en zelf zat de club ook met enkele coronagevallen. Deze zondag nog Collins Fai.

"De geblesseerden en de covid-gevallen kwamen er dan ook nog eens bij. Gelukkig bleef de groep samenhangen. Deze interlandbreak is dus zeer welgekomen, ook al moeten sommige internationals vanavond nog vertrekken", besloot de Fransman.