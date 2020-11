Reviewcommissie roept twee spelers op het matje die vandaag opnieuw tegenover elkaar staan

De reviewcommissie heeft spelers van Westerlo en RWDM op het matje geroepen na speeldag 10. De twee teams staan maandagavond opnieuw tegenover elkaar in een inhaalmatch.

De reviewcommissie beoordeelt fases die de ogen van de arbitrage ontglipt zijn. Omdat er verondersteld wordt dat de videorefs (alleen in 1A) geen enkel incident missen is de reviewcommissie enkel nog in 1B van toepassing. De de tiende speeldag worden er twee spelers op het matje geroepen.

Het gaat om Noel Soumah, de verdediger van Westerlo, en RWDM-winger Lenny Nangis. Opvallend: ze staan maandagavond opnieuw tegenover elkaar in een inhaalwedstrijd. Ze houden zich maar beter gedeisd.