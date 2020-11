Analisten laten zich uit na flater: "Bolat zal niet keepen tegen Charleroi" en "Vier andere spelers in de fout in die fase"

Sinan Bolat was de schlemiel namens AA Gent in de wedstrijd tegen Anderlecht, doordat hij een bal van Murillo onder zich liet binnen gaan. De analisten spreken zich uit over de situatie.

"Ik denk niet dat hij nog in doel zal staan tegen Charleroi binnen twee weken", opperde Mo Messoudi in Extra Time. "Hij maakte de voorbije vier wedstrijden nu toch drie flaters, dat is te veel eventjes." "Er zal toch eens iemand moeten blijven staan en de vaste keuze worden", aldus Verheyen dan weer in het panelgesprek. Vier spelers Hij gaf bovendien aan dat er voordien nog veel meer gebeurde: "Er is het slechte uitspelen van Mohammadi, er is Vadis die de bal niet ontzet, Dorsch had nog kunnen ontzetten en Godeau staat te ver van zijn man ..." "Iedereen spreekt nu over de flater van Bolat, maar er zijn vier spelers die hadden kunnen voorkomen dat die flater er überhaupt zou gaan komen."