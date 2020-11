Deze maand nog een cruciale Algemene Vergadering op de agenda bij RSC Anderlecht

Er staat een cruciale Algemene Vergadering op het programma bij RSC Anderlecht deze maand, met daarbij toch wel wat heikele punten op de agenda.

Tijdens de interlandbreak zal er bij Anderlecht het nodige gedaan worden om een Algemene Vergadering voor te bereiden.

Kapitaalsverhoging

Die komt er volgens Het Laatste Nieuws aan het einde van de maand, al is er nog geen officiële en precieze datum.

Onder meer de kapitaalsverhoging van de club ligt dan op de agenda, al is nog maar de vraag of iedereen daar zal in meestappen. Normaliter zal op de AV ook het voorzitterschap van Wouter Vandenhaute geofficialiseerd worden.