Overbodige spits van Anderlecht is kampioen: "Kom niet terug om op bank te zitten" en "Kompany mag bellen, maar ..."

Bij RSC Anderlecht zou de kassa deze winter kunnen rinkelen voor een aantal overbodige spelers. Of komt er ook eentje terug?

De financiën van Anderlecht toonden de voorbije jaren erg rode cijfers en dus moet paars-wit op zoek naar extra financiën. Een manier is om een aantal spelers van de hand te doen, bijvoorbeeld Isaac Kiese Thelin - die de voorbije jaren meermaals werd uitgeleend.

Dertien goals

Afgelopen weekend mocht hij de champagneflessen ontkurken bij Malmö door het kampioenschap, in januari wordt hij in principe terug in Anderlecht verwacht. In Zweden maakte hij de nodige indruk, zijn huurclub zou hem dus ook graag willen inlijven, al wordt dat met de vraagprijs van bijna twee miljoen euro nog niet evident.

Als het van Thelin zelf afhangt, dan blijft hij bij Malmö - hij scoorde er dit seizoen dertien goals: "Maar ik beslis niet alleen. Ik kom niet terug naar Anderlecht om op de bank te zitten, ik wil spelen. Kompany mag me bellen, maar elke geïnteresseerde club mag me bellen. We zien wel wat het wordt", klinkt het in Het Laatste Nieuws.