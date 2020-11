Youngster Anderlecht maakt indruk, nu ook selectie voor Rode Duivels beet: "Hij is dé ontdekking"

"Hannes Delcroix is stilaan de ontdekking van dit Anderlecht", aldus Gert Verheyen in Extra Time. "Hij speelt altijd zijn match."

"Hij heeft misschien wat minder venijn dan Bornauw en Vanheusden, maar is ook sterk in de duels en hij anticipeert heel goed."

UPDATE: Hannes Delcroix joins the squad. He leaves the camp after Switzerland to join the U21.