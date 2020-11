Anderlecht is dit seizoen hofleverancier van de Rode Duivels: hoe zit het met de andere clubs?

De derde interlandperiode van het seizoen is begonnen en Roberto Martinez liet al enkele verrassende keuzes noteren in zijn selecties. Zo valt het op dat veel spelers uit de Belgische competitie Rode Duivel zijn (geworden). Veertien in totaal. Hoeveel spelers leverde elke club tot hiertoe al af?

In de drie interlandperiodes van het huidige seizoen leverde RSC Anderlecht al het grootste aantal spelers af aan de Rode Duivels. Zes om precies te zijn en daar rekenen we ook Elias Cobbaut en Jérémy Doku bij. Cobbaut zat in de selectie voor de interlands in september en viel dan zeer ongelukkig voor lange tijd uit. Doku maakte zijn transfer naar Rennes pas na zijn eerste twee interlands.

Van de achttien eersteklassers zijn er zes die een of meerdere Duivels afvaardigen en vier eersteklassers zagen hun speler ook effectief in actie komen in het shirt van België.

Club Internationals met speelminuten dit seizoen Spelers zonder minuten Anderlecht (6) Van Crombrugge, Doku, Verschaeren Dimata, Cobbaut, Delcroix Club Brugge (4) Mignolet, Vanaken, Mechele De Ketelaere Standard (1) Vanheusden KV Mechelen (1) / Coucke Charleroi (1) Kayembe / KAA Gent (1) / Roef

Anderlecht is momenteel hofleverancier, gevolgd door Club Brugge. Ook Standard en Charleroi hebben een speler met speelminuten in Belgische rangen. Roef is niet geselecteerd voor dit drieluik en Coucke zal ook niet in actie komen. Hij maakt immers ook deel uit van de selectie van de nationale U21.