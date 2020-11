Club Brugge heeft Europese prijs beet: "Clubkleuren maken ons niet verschillend"

Club Brugge wil dit seizoen sportief stappen zetten en Europees overwinteren. Dat was alvast het doel van Mannaert & co.

Extrasportief is er alvast een Europese prijs binnen, want Club Brugge heeft de More Than Football Award 2020 gewonnen met 'De Beer en zijn Sjaal'.

"Het unieke kinderboek werd verkozen als beste sociale actie in het Europees voetbal", klinkt het onder meer bij blauw-zwart.

"Met het voorleesverhaal wil Club toekomstige, maar ook huidige generaties fans, bijbrengen dat andere clubkleuren ons niet verschillend maken, maar dat net de liefde voor het voetbal ons samenbrengt."