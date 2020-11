Gent moet keeperskwestie oplossen tijdens interlandbreak: "In het andere geval gaan we pas een probleem krijgen"

KAA Gent heeft een keepersprobleem. De voorbije weken werd Thomas Kaminski afgeserveerd en richting Engeland gestuurd, maar ook zijn vervangers hebben zeep aan de handschoenen. Wat nu?

Davy Roef, Sinan Bolat en Colin Coosemans. Het trio heeft drie zaken gemeenschappelijk: ze zijn doelman, staan onder contract bij KAA Gent en gingen de afgelopen weken in de fout. De interlandbreak komt voor de goalies van de Buffalo’s als geroepen.

“Problemen zijn er om opgelost te worden”, haalt Peter Balette in Het Laatste Nieuws de schouders op. “En dat zal in dit geval alleen maar lukken door de jongens in kwestie te steunen.”

Soms helpt een schouderklop en soms moeten we hard zijn. Niemand heeft zekerheid in het team. Ook de doelmannen niet

“In het andere geval gaan we pas een probleem krijgen”, aldus de vervanger van de zieke Wim De Decker. “De komende veertien dagen hebben we tijd om alles te evalueren. Soms helpt een schouderklop en soms moeten we hard zijn. Niemand heeft zekerheid in het team. Ook de doelmannen niet.”