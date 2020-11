Martinez spreekt zich uit over fout van Bornauw: "Geen makkelijke avond voor hen"

De nationale ploeg en Sebastiaan Bornauw zijn tot nu toe nog niet de beste maatjes geworden. De 21-jarige verdediger mocht voor de tweede keer starten en weer had hij boter op het hoofd.

Een penaltyfout gemaakt tegen Ivoorkust en nu een vroege tegengoal weggegeven tegen Zwitserland. Het is nog geen perfecte relatie tussen de verdediger van FC Köln en de Rode Duivels. Nochtans blijft Roberto Martinez in hem geloven en vergaf hij hem zijn fout al meteen.

"De drie centrale verdedigers hebben het niet makkelijk gehad", vond Martinez. "Ze hadden nog nooit samengespeeld en stonden tegen drie heel beweeglijke aanvallers van Zwitserland, die ook nog eens veel automatismen met elkaar hebben."

"Voetbal is een spel van fouten. We mogen spelers daar nu niet op beginnen afrekenen. Als een verdediger een fout maakt, is het heel wat duurder dan als een aanvaller die maakt. Hij zal al ontgoocheld genoeg zijn."