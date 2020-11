Montanier gaf opnieuw een stevig signaal: Franse coach lanceert volgend jeugdproduct bij Standard

Philippe Montanier keerde zondag, weliswaar met de nodige bijval, terug met een punt uit Antwerpen naar Luik. Het straffe was dat de Franse oefenmeester van de Rouches volop de kaart van de jeugd trok met maar liefst drie tieners in de basiself.

Nicolas Raskin (19) en Michel Ange Balikwisha (19) kennen we natuurlijk al, maar voor Hugo Siquet (18) was het zijn eerste basisplaats. "Ik realiseer mijn droom., ik ben een kind van de club", klonk het bij Eleven na de partij.

"Ik ben enorm trots voor deze club te mogen uitkomen. Ik wist dat ik heel dicht bij een eerste basisplaats stond, maar ook dat ik nog heel veel werk heb. Ik moest me klaar houden voor wanneer er zich een kans zou aangrijpen, ik denk dat dat goed gelukt is."

Opmerkelijke keuze toch weer van Montanier die de youngster verkoos boven de ervaren Laurent Jans. "Het is een interessante speler, maar we moeten zien dat we geen stappen overslaan. Hij heeft kwaliteiten en die zien we elke dag op training", was ook de Franse coach lovend.