Mulder heeft zo zijn bedenkingen na debuut van De Ketelaere: "Ik zou het graag aan Martinez vragen, want zoiets begrijp ik niet"

Na enkele straffe prestaties bij Club Brugge werd Charles De Ketelaere beloond met een eerste selectie voor de nationale ploeg. De jonge middenvelder vierde ook meteen zijn debuut voor België, met een late invalbeurt in de blessuretijd.

De Ketelaere was van de drie debutanten degene die de minste speelminuten vergaarde. Dat zal natuurlijk één en ander te maken hebben met de belangrijke laatste EK-kwalificatiewedstrijd van de Belgische U21 tegen Bosnië-Herzegovina waar de Brugse publiekslieveling ook in zal opdraven.

Toch was vast niet iedereen uit het Brugse kamp opgezet met de korte invalbeurt. Ook analist Jan Mulder vond het bijzonder spijtig. "Ik begrijp dat niet. De Ketelaere mag pas invallen als de extra tijd al begonnen is, dat is veel te kort", klonk het in de studio van VTM.

"Waarom nou geen tien minuten eerder? Twee minuten is gewoon te weinig. Ik zou het graag aan Martinez vragen, want zoiets begrijp ik niet",