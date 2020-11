Degryse zag één Rode Duivel met knikkende knieën spelen: "Dat zorgt ook niet voor vertrouwen bij een speler"

Een gevleide zege, zo mogen we die toch wel noemen van onze Rode Duivels tegen Zwitserland. Wanneer we overschakelen op onze tweede garnituur, scheelt het wel een flinke slok op de borrel. Dat zag ook Marc Degryse, de analist was streng voor ééntje in het bijzonder.

Het was de tweede wedstrijd van Sebastiaan Bornauw bij de grote jongens, en voor de tweede opeenvolgende keer lag hij aan de basis van een tegendoelpunt. Na die 0-1 slaagde de rijzige blonde verdediger er ook niet echt in zich te herpakken. Volgens Degryse komen de Rode Duivels te vroeg voor de ex-Mauve. "Bornauw kende een zeer moeilijke avond en speelde geen goede wedstrijd. Hij is nu nog niet klaar voor de Rode Duivels", zegt de analist bij VTM. "Hij moet zich verder blijven tonen bij FC Köln, waar het niet goed gaat met de club. Zij staan onderaan en dat zorgt ook niet voor vertrouwen bij een speler."





