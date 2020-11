Aster Vranckx krijgt na enkele 'coronaweken' eindelijk nog eens speelgelegenheid

Aster Vranckx kan zich stilaan weer helemaal op het voetbal richten. Goed nieuws voor hem én voor KV Mechelen. Vranckx was één van de verschillende spelers bij KV die besmet geraakte met het coronavirus en daardoor verschillende weken aan de kant stond.

Op 26 september was Aster Vranckx de matchwinnaar voor KV Mechelen met twee doelpunten tegen Sint-Truiden. Dat was meteen ook de laatste officiële wedstrijd die de 18-jarige middenvelder kon afwerken. Malinwa heeft hem zeker gemist, want het kon sindsdien niet meer winnen in de competitie.

Dit allemaal omdat Vranckx één van de spelers was die positief testte op Covid-19 en hierdoor in quarantaine moest. Op 5 november kwam het nieuws naar buiten dat Vranckx niet langer in quarantaine moest blijven en weer kon meetrainen met de groep. De competitiematch tegen Charleroi kwam wel nog te vroeg voor hem.

Dit zijn de jongens die in actie komen 💪 #nomatterwhat pic.twitter.com/SIVFGDyFtE — KV Mechelen (@kvmechelen) November 12, 2020

Op deze vrijdagochtend speelt KV Mechelen een vriendschappelijke wedstrijd tegen Union SG. Deze keer zit er wel speelgelegenheid in: Vranckx verschijnt aan de aftrap en speelt dus zijn eerste match in anderhalve maand.