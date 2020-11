Anderlechts huurlingenlegioen: ook elders komen de paars-witte youngsters nauwelijks aan de bak

Tijdens de interlandbreak neemt Voetbalkrant.com de tijd om na te gaan hoe de huurlingen van de Belgische topclubs het ervan afbrengen. In deze aflevering nemen we Anderlecht onder de loep, dat dit seizoen maar liefst zeven spelers heeft uitgezonden.

Peter Verbeke had afgelopen zomer de weinig benijdenswaardige taak om de paars-witte kern danig af te slanken. Makkelijker gezegd dan gedaan. Terwijl jongens als Antonio Milic en Adrien Trebel nog gewoon bij de club zijn, vertrokken er ook heel wat spelers op uitleenbasis. Met wisselend succes, zo blijkt.

Ervaren mannen vaste waarde

Knowledge Musona, 30 jaar intussen, is bij KAS Eupen uitgegroeid tot een certitude. De goedlachse Zimbabwaan speelde er al elke wedstrijd en scoorde daarin twee keer.

Bij Kortijk is Yevhen Makarenko (29) dan weer een van de eerste namen op het wedstrijdblad van Yves Vanderhaeghe. De sterke prestaties van de Oekraïner zijn ook in zijn thuisland niet onopgemerkt voorbijgegaan. Makarenko werd onlangs voor het eerst in twee jaar nog eens opgeroepen voor het nationale elftal. Hij speelde onder meer negentig minuten in de Nations League tegen Spanje.

Kenny Saief kunnen we op dit moment in Polen volgen, meer bepaald bij Lechia Gdansk. De Amerikaan is vaste waarde bij de Poolse middenmoter, tenminste als hij fit is. Het contract van Saief bij Anderlecht loopt overigens volgende zomer af. De Brusselaars betaalden in 2018 maar liefst 3.7 miljoen euro aan AA Gent om de flankspeler weg te plukken.

Yougsters op zoek naar speelgelegenheid

Sieben Dewaele mocht vorig seizoen van Vincent Kompany veelal opdraven als inverted wingback. In een uitleenbeurt bij Heerenveen ging Dewaele (21) op zoek naar speelgelegenheid op zijn favoriete positie, namelijk als centrale middenvelder. Dat lukt vooralsnog niet helemaal: amper vier invalbeurten op acht speeldagen.

Ook bij RKC loopt met Thierry Lutonda een Anderlecht-huurling rond. De 20-jarige Belg met Congolese roots kwam welgeteld een keer uit voor de hoofdmacht van paars-wit. Vorig seizoen mocht hij op de eerste speeldag invallen, in de verloren thuiswedstrijd tegen KV Oostende. Dit seizoen begon hij met twee invalbeurten bij de club uit Waalwijk. Daarna ging het van kwaad naar erger voor de flankspeler: de laatste weken behoort hij zelfs niet meer tot de selectie.

Dan vergaat het de 22-jarige Luka Adzic beter. De Serviër scoorde nog niet dit seizoen, maar speelde al wel elke wedstrijd bij de Turkse laagvlieger Ankaragücü. Dat is de club waar Luc Nilis eerder deze week opstapte en waar met Fuat Capa een Belg aan het roer staat. Met Paintsil (Racing Genk) en Bolingi (Antwerp) lopen er nog twee gezanten van de Jupiler Pro League rond.

Van kwaad naar erger

En dan is er nog Aristote Nkaka, nog zo'n overblijver van het Coucke-tijdperk. Anderlecht telde in 2019 een miljoen neer voor deze bescheiden voetballer. Het werd echter al snel duidelijk dat dit op zijn zachtst gezegd geen schot in de roos zou worden. Vorig seizoen werd Nkaka, zonder al te veel succes, uitgeleend aan Racing Santander. Dit seizoen is hij in Duitsland beland, meer bepaald bij Paderborn. Maar ook in de tweede Bundesliga kan de 24-jarige defensieve middenvelder zich niet doorzetten. Met amper twee korte uitleenbeurten lijkt ook deze uitleenbeurt op een sisser uit te draaien voor Nkaka, die nog tot 2023 onder contract ligt bij Anderlecht.