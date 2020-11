Standard-sterkhouder pookt de rivaliteit nog een beetje op: "Ik zou nooit voor Anderlecht kunnen tekenen"

Arnaud Bodart is een product van Standard. De doelman doorliep de jeugdreeksen bij de Luikse topclub en is nu de nummer één op Sclessin. Als fan kent hij de rivaliteit met RSC Anderlecht dan ook als geen ander.

Michel Preud’homme gaf Arnaud Bodart vorig seizoen zijn kans in afwachting van de komst van een nieuwe doelman. De 22-jarige Luikenaar stond zijn plaats tussen de palen nooit meer af. Maar in de eerste plaats blijft hij een fan van de Rouches.

Zijn hart bloedt dan ook bij het horen van de onheilspellende berichten over zijn club. “Maar ik hou me niet bezig met de financiën van de club. Dat is een taak voor het bestuur. Ik doe mijn werk op het veld en voor de club van mijn hart.”

Ik hou me niet bezig met de financiën van de club

Dat impliceert meteen dat Bodart niet meteen sympathie heeft voor de Brusselse rivaal. “Ik zou nooit voor RSC Anderlecht kunnen tekenen”, aldus de doelman bij RTBF. “Dat is simpelweg onmogelijk. Ik ben een Luikenaar en een Standard-man.”