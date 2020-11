Deense internationals uit Verenigd Koninkrijk krijgen goed nieuws en mogen ondanks reisverbod toch afreizen: 7 spelers keren terug voor confrontatie tegen de Rode Duivels

De Deense voetbalbond (DBU) heeft meegedeeld dat de internationals een uitzondering hebben gekregen op het reisverbod dat het Verenigd Koninkrijk toepast. Zeven Deense internationals mogen hun club in de Premier League dan toch verlaten.

Het Verenigd Koninkrijk sloot vorig week haar grenzen voor mensen die via Denemarken het land binnekwamen. Dat deed de overheid uit angst voor een besmetting op het gemuteerde coronavirus, afkomstig bij nertsen in Denemarken. De omgekeerde richting kon nog wel gemaakt worden, maar dan zaten de Deense internationals tijdens de matchdagen in afzondering.

Rode Duivels grote concurrent

Kasper Schmeichel (Leicester), Jonas Lossl (Everton), Andreas Christensen (Chelsea), Jannik Vestergaard (Southampton), Henrik Dalsgaard (Brentford), Mathias Jensen (Brentford) en Pierre-Emile Hojbjerg (Tottenham) mogen bij de groep aansluiten. Als ze een negatieve coronatest afleggen uiteraard.

Denemarken neemt het zondag in de Nations League op tegen Ijsland. Woensdag speelt het in Leuven tegen onze Rode Duivels. Met 7 punten uit 4 matchen blijven de Denen een belangrijke concurrent op groepswinst in in groep 2.