KV Kortrijk-speler Selemani moet zwaar dokken: Union krijgt gelijk

U herinnert zich waarschijnlijk nog de commotie rond de transfer van Faiz Selemani van Union SG naar KV Kortrijk. Wel, de rechtbank heeft nu uitspraak gedaan in die zaak en heeft de Brusselse club gelijk gegeven.

De Arbeidsrechtbank oordeelde dat Selemani zijn contract onrechtmatig verbrak in de zomer van 2019. Dat betekent ook dat de aanvaller een half miljoen euro moet betalen aan Union, plus interesten.

"Union is heel blij met de uitspraak in deze zaak. Het zorgt ervoor dat het transfersysteem in België in stand kan blijven", schrijven de Brusselaars.