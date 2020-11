Liverpool-sterspeler besmet met het coronavirus: "Hij toont geen symptonen maar is meteen in afzondering gegaan"

Mohamed Salah is in Egypte om er met zijn nationale ploeg de kwalificaties van de Afrika Cup af te werken. Zaterdagavond speelt het tegen Togo, maar zullen de Egyptenaren niet kunnen rekenen op de kwaliteiten van de Liverpool-speler.

Volgens de Egyptische voetbalbond toont de 28-jarige aanvaller geen symptonen, maar is hij meteen in afzondering gegaan. Bij Liverpool houden ze hun hart al vast. Momenteel kan de Engelse kampioen ook al geen beroep doen op Virgil van Dijk, Joe Gomez, Joël Matip, Trent Alexander-Arnold, Fabinho en Thiago Alcantara.

OFFICIAL: The Egyptian FA have confirmed Mohamed Salah has tested positive for COVID-19. pic.twitter.com/dRcD5xR7O1