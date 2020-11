Verbeke heeft duidelijk plan voor Anderlecht: "In één transferperiode 30 transacties, dat wil ik niet meer"

Peter Verbeke, sportief directeur bij Anderlecht, probeert een lijn in de transferpolitiek te krijgen. Eerst en vooral staat de jeugd voorop, maar dat is niet voldoende. Er moet ook slim gerecruteerd worden.

Verbeke heeft wel al wat werk gehad sinds zijn aanstelling. Hij schrok vooral van één ding: "Het gebrek aan een duidelijke visie en strategie voor de A-kern. Terwijl dat net de sleutel is voor de uitbouw van een modern voetbalbedrijf", zegt hij in S/V Magazine.

Daarbij zetten ze in op de jeugd, maar dat is niet genoeg. "Kijk naar de recente transfers van Sebastiaan Bornauw, Alexis Saelemaekers en Jérémy Doku. Maar die factor alleen is onvoldoende. Anderlecht moet via een performante scouting ook spelers met groeipotentieel rekruteren. En, ook belangrijk: hen omringen met voldoende ervaring. Je wint geen titels met enkel jongens van achttien tot twintig."

De transfer van Doku is een unicum, hoopt hij. "Om continuïteit te hebben mag je niet elk jaar tien nieuwkomers in je kern droppen. Je moet er dus naar streven om talenten veel langer te houden. Onze jonge spelers moeten eerst sportief succes boeken, Europees spelen. Wanneer hun marktwaarde het hoogst is, kunnen we een verkoop overwegen. In één transferperiode dertig transacties, dat is iets wat ik niet meer wil."