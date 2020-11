Transfernieuws en Transfergeruchten 13/11: Boateng

De geruchten en officiƫle deals vliegen ons om de oren. Wij zetten alles op een rijtje zodat u tijdens deze mercato niets hoeft te missen!

JerƓme Boateng kan voorstellen van Arsenal en Chelsea verwachten

Hij heeft een palmares om u tegen te zeggen, maar toch kan JerĆ“me Boateng niet bij Bayern MĆ¼nchen blijven. Toch niet volgens het Duitse Bild. In Engeland zijn er alvast enkele gegadigden om hem in de zomer van 2021 gratis over te nemen. (Lees meer)