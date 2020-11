"Eindelijk wat beter nieuws": Miguel Van Damme komt met heuglijke mededeling

Doelman Miguel Van Damme had de voorbije weken en maanden weer af te rekenen met heel wat slecht nieuws, maar nu heeft hij ook eens positief nieuws.

Van Damme is nog steeds aan het vechten tegen leukemie, de voorbije therapiesessie die hij kreeg had niet de gehoopte resultaten.

Voor de goalie van Cercle Brugge is het bang afwachten tot er een nieuw middel wordt gevonden om verder te kunnen strijden tegen de vreselijke ziekte.

Ondertussen had Van Damme nu wél positief nieuws. Zo wordt hij papa in mei 2021. Dat maakte hij zelf bekend via de sociale media.

Het is een opsteker in moeilijke dagen en kan opnieuw extra kracht geven. We wensen Miguel en zijn vrouw veel geluk toe samen.