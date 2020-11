Paul Onuachu en Nigeria bieden excuses aan na wanprestatie: "We hebben belangrijke fouten gemaakt"

Nigeria gaf gisteren een 4-0 voorsprong uit handen tegen het bescheiden Sierra Leone. De spelers boden achteraf in een video hun excuses aan.

Nigeria pakte al 6 op 6 in de vorige kwalificatieduels voor de Afrika Cup. Ook gisteren leek het een lange tijd vlot te gaan. Na een halfuur stond het al 4-0 in het voordeel van The Super Eagles. Maar in de slotfase kwam Sierra Leone (met een doelpunt van Anderlecht-speler Mustapha Bundu) terug tot 4-4.

Na de wedstrijd bood aanvoerder Ahmed Musa meteen zijn excuses aan: "We hebben een grote fout gemaakt en het spijt ons. Volgende wedstrijd zullen we winnen!". Bij Nigeria viel Genk-spits Paul Onuachu tien minuten voor het einde in.