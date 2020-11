Peter Van Petegem over zijn vrienschap met voormalig cultspeler van Anderlecht: "We dronken na een prestatie liever tien pinten met de fans dan met de vips"

De Zwarte van Brakel, Peter Van Petegem, is een notoir Anderlecht-supporter. Hij is regelmatig op te merken in het stadion (toen er nog fans toegelaten waren) en heeft een vriendschapsband met één van de cultfiguren die de club rijk is.

Van Petegem heeft al van kleinsaf goeie herinneringen aan Anderlecht. "Van alle spelers die ik in het Astridpark zag passeren, heb ik toch een speciale boon voor Juan Lozano. Ik heb als kind nog bij hem op de schoot gezeten. Nonchalant sigaretje in de mond, dat was Juan ten voeten uit", vertelt hij in Het Nieuwsblad.

"Ik mag ook Wasyl niet vergeten. Marcin Wasilewski belichaamde wat mij betreft de strijdersmentaliteit die ik graag zie. We kunnen het uitstekend met elkaar vinden.Net voor zijn vertrek heb ik op een liefdadigheidsevent nog urenlang bij Herman Van Holsbeeck aan tafel gezeten om te lobbyen voor Marcin. Ik vond dat hij moest blijven. Wat we gemeen hadden? We dronken na een prestatie liever tien pinten tussen de supporters in plaats van in de vip de grote jan te gaan uithangen.”