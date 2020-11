Miguel Van Damme ging van hemel naar de hel: "Dinsdag hoorde ik dat ik vader ging worden, donderdag dat ik uitbehandeld was"

De situatie van de Cercle-doelman is stilaan bekend. Zaterdag maakte Van Damme en zijn echtgenoot bekend dat ze in blijde verwachting zijn van een eerste kindje. Een meer dan welgekomen lichtpunt voor de 27-jarige Miguel Van Damme.

Al werd de vreugde omwille van de zwangerschap alweer heel snel getemperd. "Op dinsdag hoorde ik dat ik vader zou worden", vertelt Miguel Van Damme in Het Nieuwsblad. "En op donderdag zeiden de dokters me na een nieuwe test dat ik uitbehandeld was. Amper twee dagen later dus..."

"We wilden absoluut een kindje samen, dus liet ik mijn zaadcellen invriezen. In april ging het beter met mij, dus beslisten we om ervoor te gaan. In augustus kregen we te horen dat de ivf was gelukt en dat Kyana dus zwanger was."

Van Damme is terug thuis sinds enkele weken. "Sindsdien gaat het veel beter met mij. Het doet deugd om thuis te zijn. Kyana en ik zorgen een beetje voor elkaar. Ik krijg momenteel nog therapie. Cru gezegd: daar kunnen ze mijn leven maanden tot zelfs jaren mee rekken. Dat ik mijn kind misschien niet zal zien opgroeien? Daar denken wij niet aan, eerlijk waar. Daar hebben we het onderling niet over, wij proberen dit positief te benaderen", besluit Miguel Van Damme.