Kevin De Bruyne laat zich uit over contractverlenging bij Manchester City: "In deze situatie kan ik zelf onderhandelen"

De kans is groot dat het contract van Kevin De Bruyne bij Manchester City wordt opengebroken. De aanvallende middenvelder zou, door de breuk met zijn ex-manager Patrick De Koster, zelf aan het onderhandelen zijn met de Engelse topclub.

Kevin De Bruyne is zelf aan het onderhandelen met Manchester City over een contractverlenging. De Rode Duivel vertelde het op VTM in een gesprek met Jan Mulder. "Ik onderhandel zelf", vertelde de spelmaker van onze nationale ploeg.

Volgens De Bruyne is het eenvoudig om in deze situatie zelf te onderhandelen. "Ik wil graag bij de club blijven, dus is het eenvoudig. Als ik niet zou willen blijven, maar de club wil mij houden, zou er wel iemand nodig zijn om te bemiddelen, maar er zal niet moeilijk gedaan worden", aldus De Bruyne.