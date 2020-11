Westerlo ontgoocheld na gelijkspel tegen Club NXT: "Hadden geen geluk, maar goesting was minder langs onze kant"

Nadat Westerlo met 3-0 won tegen RWDM werd er verwacht dat Club NXT ook eenvoudig weggezet zou worden, maar dat bleek niet zo te zijn. Ondanks een gemiste penalty kon Westerlo niet winnen. Zo lijken de 'Kemphanen' een kwakkelseizoen te beleven.

Verdediger Perdichizzi reageerde bij HLN op het puntenverlies. "We waren heel ontgoocheld, dit is een heel ander Westerlo dan vorige wedstrijd", klinkt het.

"We moeten toegeven dat zij wat meer geluk hadden, maar bij ons was de goesting wat minder groot. We missen ook opnieuw een penalty", zucht Perdichizzi.

Met 9 wedstrijden in de benen staat Westerlo pas op plaats 6 in de stand. Als ze hun inhaalwedstrijd winnen, komen ze gedeeld 4e maar al wel op 9 punten van leider Union. "Eerlijk gezegd spelen we nu niet goed genoeg om aanspraak te maken op de top. Er zit genoeg kwaliteit in de groep, maar er kunnen nog veel zaken beter", klinkt het bij de Westerlo-speler.