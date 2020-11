Joakim Maehle toont begrip voor gecontesteerd vertrek van Jess Thorup bij Genk

Het was de voorbije weken niet al te rustig bij Racing Genk. Het einde van de transfermercato verliep tumultueus en vervolgens verbrak Jess Thorup de rust met zijn plotselinge vertrek naar FC Copenhagen.

Dat vertrek van Jess Thorup kon op gemengde reacties rekenen. Zo reageerde Théo Bongonda met enkele middenvingers op de sociale media. Dan is de repliek van Joakim Maehle iets gematigder.

"Als Deen zijnde kan ik wel begrip opbrengen voor die beslissing, maar er zijn verschillende ploegmakkers die het niet begrijpen. Genk is namelijk een grote club in België", legde de rechtsachter uit in de Deense pers.

Dichter bij huis

"In tijden van het coronavirus kan hij nu dichter bij huis zijn. Bij Copenhagen heeft hij misschien ook meer kans om een prijs te pakken en Champions League te spelen", aldus Maehle, die al aan zijn zesde coach zit bij de Limburgers.

Zelf was hij in oktober ook dicht bij een vertrek, maar de club koos ervoor om hem niet te laten gaan.