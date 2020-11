Staat Adnan Januzaj voor een opvallende terugkeer naar de Premier League? Twee Engelse clubs tonen interesse

Adnan Januzaj zou kunnen terugkeren naar de Premier League. De Rode Duivel is nu nog aan de slag bij het Spaanse Real Sociedad, maar Southampton en Brighton zouden interesse tonen in de flankaanvaller.

The Sun meldt dat Adnan Januzaj zou kunnen terugkeren naar de Premier League. Hij speelde er in het verleden al bij Manchester United, maar nu is hij in de Spaanse competitie aan de slag bij Real Sociedad.

Met Southampton en Brighton zouden er twee Engelse clubs in de running zijn voor de Rode Duivel. Ze gaan echter veel geld op tafel moeten leggen als ze Januzaj willen halen, want Real Sociedad zou zo'n 25 miljoen pond willen.