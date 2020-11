šŸŽ„ 1B-sensatie Mikautadze onthult wie zijn idool is

Georges Mikautadze vond in 1B al 15x de weg naar doel in 9 wedstrijden, een mooi gemiddelde van 1,66 per wedstrijd.

"Sinds ik klein ben, ben ik geïnspireerd door Cristiano Ronaldo/ Ik keek veel filmpjes van hem en een ding viel me op: dat hij door hard te werken de voetballer is geworden die hij nu is", zegt de 20-jarige aanvaller. De speler wordt uitgeleend door FC Metz aan Seraing en kon de Waalse club al enkele keren laten kraaien van plezier. "Ik heb me goed aangepast en ben goed ontvangen door iedereen. Door hard te werken sta ik waar ik nu sta. Ik ben naar hier gekomen om doelpunten te scoren en de ploeg te helpen. Dat lukt goed maar we moeten doorgaan", zegt de speler die zijn jeugdopleiding bij Lyon volgde. "Aan Metz tonen dat ik ook in de Ligue 1 kan blijven evolueren" Na de zware blessure van Niane, had Metz kunnen overwegen om Mikautadze terug te halen maar de club riep met Leya Iseka een medical joker in. "Ik wil aan Metz wel tonen dat ik ook in de Ligue 1 kan spelen en mezelf kan blijven evolueren", besluit Mikautadze. [ š•€š•Ÿš•„š•–š•£š•§š•šš•–š•Ø ]



šŸŽ„ Actuellement prêté à @RfcSeraing167, @MikautadzeG a déjà inscrit 1āƒ£5āƒ£ dans le championnat belge.



šŸ’¬ "Je veux continuer à progresser" šŸ‘‡ — FC Metz ā˜Ø (@FCMetz) November 17, 2020