Stages in de eigen achtertuin? Anderlecht-CEO reageert op advies van Pro League om niet naar het buitenland te gaan

De kans dat de Belgische profclubs een deel van de winterstop in het buitenland gaan doorbrengen is bijzonder klein. De Pro League heeft het hen afgeraden en reizen houdt in coronatijden ook een zeker risico in. Karel Van Eetvelt doet de winterplannen van Anderlecht uit de doeken.

"We hebben een dubbele planning gemaakt en het plan om een winterstage te doen in het buitenland hebben we door de omstandigheden vrij snel verlaten", legde Karel Van Eetvelt, de CEO van Anderlecht, uit bij Sporza. Bekervoetbal verkort winterstop Een buitenlandse stage wordt ook moeilijk, aangezien er op 9 en 10 januari al bekervoetbal is. Anderlecht overweegt dus om een stage in eigen land te doen. Meer nog, een stage op bekend terrein. "We bekijken nu de mogelijkheden om in België een stage te organiseren, maar de kans dat we ons verplaatsten zal klein zijn. We gaan bekijken hoe we het kunnen organiseren binnen ons eigen trainingscentrum", besloot hij.