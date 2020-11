Goed nieuws voor de Rode Duivels: geen bijkomende coronagevallen, wel nog steeds veel afwezigen

De groepsfase van de Nations League is in een beslissende fase beland. De Rode Duivels strijden woensdag voor groepswinst tegen Denemarken. Bondscoach Roberto Martinez en zijn manschappen kregen goed nieuws in de aanloop naar die beslissende match.

Tijdens deze tweede piek van het coronavirus is het voor elke voetbalclub of -natie bang afwachten op de volgende coronatests. De Denen kregen al goed nieuws in de aanloop naar hun match in Leuven; geen bijkomende coronagevallen.

Geen corona, wel veel afwezigen

We krijgen dus een interland tussen twee teams op 'volle sterkte', want ook bij de Rode Duivels zijn er geen besmettingen bijgekomen. Eerder moest Thomas Kaminski al terugkeren naar zijn club en Eden Hazard bleef in Madrid door zijn coronabesmetting.

De Duivels zijn dus niet echt op volle kracht dus, want Meunier en Witsel zitten een schorsing uit. Tweede doelman Mignolet kreeg rust en Castagne en Trossard bleven geblesseerd bij hun buitenlandse clubs.